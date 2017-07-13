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К новому учебному году приведут в порядок более 100 образовательных учреждений

13 июля 2017
К новому учебному году приведут в порядок более 100 образовательных учреждений
Более 100 детских садов, школ, интернатов и профильных образовательных учреждений приведут в порядок к новому учебному году. На эти цели из бюджетов разного уровня выделено более 440 млн рублей. Как пояснили в администрации Курской области, деньги направят в первую очередь на сохранение несущих конструкций зданий с высоким износом, противоаварийные мероприятия, восстановление инженерных коммуникаций, выполнение предписаний контролирующих органов, создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования. В 18 сельских школах отремонтируют спортивные залы. В этом году в регионе планируется создать 640 дополнительных мест за счет оптимизации загруженности уже работающих школ. Так, к 1 сентября должна завершиться масштабная реконструкция Советской школы № 1 в поселке Кшенский на 280 мест. А к 20 декабря планируется ввести в эксплуатацию новую школу в Медвенке на 650 мест. Все это позволит 97% школьников начальных классов перевести на обучение в первую смену. 

 

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