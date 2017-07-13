В Курской области дожди и грозы продолжатся и завтра

Курское МЧС распространило неутешительный прогноз на завтра, 14 июля. По информации Гидрометцентра, с 9 часов сегодняшнего вечера снова ожидаются дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы, град. Ночью и утром возможен туман. Ветер при грозах усилится до 15-20 м/с. Курян призывают соблюдать меры предосторожности: не парковать автомобили под деревьями, держать подальше от слабо укрепленных конструкций. Добавим, что вчерашний прогноз подтвердился, ночью область накрыли грозы. Дожди не прекращаются до сих пор. В МЧС даже открыли "горячую линию". Сообщить о внештатной ситуации куряне могут круглосуточно по номеру 8 (4712) 51-00-22.



