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Двое курян за экстремизм в интернете оказались на скамье подсудимых

13 июля 2017
Двое курян за экстремизм в интернете оказались на скамье подсудимых
Двое курян за экстремизм в интернете оказались на скамье подсудимых. Как сообщили в региональном Управлении ФСБ, 20-летний житель Курска попал в поле зрения сотрудников ведомства после того, как начал распространять в сети «призывы к применению насилия в отношении лиц некоренной национальности России». Суд приговорил нарушителя к штрафу в 25 тысяч рублей. Более строгое наказание за аналогичное преступление получил 22-летний обоянец. За призывы «к насилию в отношении лиц неславянской национальности» молодой человек приговорен к полутора годам лишения свободы условно. Впрочем, наказание обошло преступника стороной. Он попал под амнистию, объявленную в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне.

 

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