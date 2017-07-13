Двое курян за экстремизм в интернете оказались на скамье подсудимых. Как сообщили в региональном Управлении ФСБ, 20-летний житель Курска попал в поле зрения сотрудников ведомства после того, как начал распространять в сети «призывы к применению насилия в отношении лиц некоренной национальности России». Суд приговорил нарушителя к штрафу в 25 тысяч рублей. Более строгое наказание за аналогичное преступление получил 22-летний обоянец. За призывы «к насилию в отношении лиц неславянской национальности» молодой человек приговорен к полутора годам лишения свободы условно. Впрочем, наказание обошло преступника стороной. Он попал под амнистию, объявленную в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне.



