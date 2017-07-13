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Артур Парфенчиков запустил в Карелии новый завод

13 июля 2017
Артур Парфенчиков запустил в Карелии новый завод

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков рассказал о перспективе дальнейшего развития производства рыбных кормов в Карелии. Кроме самого руководителя республики, на церемонии открытия предприятия присутствовал глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

Интерфакс  сообщает, что 12 июля успешно стартовало предприятие по производству рыбных кормов. База завода расположена под Петрозаводском и принадлежит компании ООО «Карельские рыбные заводы – Корма». На реализацию и последующее развитие проекта были привлечены средства частных инвесторов общей суммой – 65 миллионов рублей.

Сегодняшний рынок форели ЦФО на 70% состоит из карельской рыбы. Этот факт позволяет говорить о том, что Карелия способна осуществлять проекты, которые будут гораздо масштабнее, подчеркивает Парфенчиков. Один из таких проектов – поставка качественной рыбной продукции не только в пределах ЦФО, но и на другие территории России и зарубежья. Рассматривается работа с Казахстаном и Арменией.

Врио главы республики добавил, что в этой отрасли огромную роль играет непрерывное отслеживание производимого корма. Именно поэтому вторым шагом в реализации проекта будет создание собственного лабораторного комплекса для мониторинга качества выпускаемой продукции и входящего сырья. Парфенчиков также сообщил, что власти республики готовы оказать полную поддержку и компенсировать ряд затрат.

 

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