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В Курске криминальный дуэт 4 раза обворовал строящийся дом

13 июля 2017
В Курске криминальный дуэт 4 раза обворовал строящийся дом
Сегодня в одном из городских судов будет решаться вопрос об аресте двух мужчин, подозреваемых в серии краж из строящегося дома. Как уточнили в УМВД, один из них уроженец другого региона, а второй - житель Курской области. За месяц подельники 4 раза проникали на один и тот же возводимый объект, похищая оттуда электроинструменты и другие ценности. Дом находился в завершающей стадии строительства перед финальной отделкой. Установленные входные двери из тонкого металла не стали препятствием для злоумышленников. В одну ночь криминальный дуэт вскрыл более 30 квартир. Воры вырвали из стен медную проводку, чтобы сдать её в пункт приёма лома. Общий ущерб превысил 150 тысяч рублей. Подозреваемыми оказались рабочие, которые ранее занимались возведением дома. Бывшие строители знали, что по чердачному техническому этажу можно попасть из одного подъезда в другой и воспользовались этим путём, как для входа, так и для выхода. Похищенное перевозили на такси и хранили в заранее арендованном гараже, часть имущества удалось изъять. За кражу, совершённую группой лиц, с незаконным проникновением мужчинам может быть назначено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет. 

 

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