Жительница Железногорска проведет два года в колонии за убийство младенца

Суд вынес приговор 26-летней жительнице Железногорска, которую обвиняли в убийстве новорожденного сына.

По версии следствия, женщина скрывала свою беременность. 2 марта у нее на рабочем месте начались схватки. Она родила мальчика в туалете. Курянка решила избавиться от ребенка, ударив его головой об пол. Эксперты установили, что от этого у младенца раскололся череп. Затем мать нанесла младенцу семь ударов шариковой ручкой в шею. Положив мертвого малыша в мусорное ведро и закидав его туалетной бумагой, женщина вернулась на рабочее место. Там ей стало плохо, она отпросилась домой. Тело ребенка нашла уборщица, которая сообщила о страшной находке начальству. Полицейские вычислили роженицу. Та находилась дома, у нее открылось кровотечение, женщине требовалась медицинская помощь.