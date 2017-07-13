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Жительница Железногорска проведет два года в колонии за убийство младенца

13 июля 2017
Жительница Железногорска проведет два года в колонии за убийство младенца
Суд вынес приговор 26-летней жительнице Железногорска, которую обвиняли в убийстве новорожденного сына. 
По версии следствия, женщина скрывала свою беременность. 2 марта у нее на рабочем месте начались схватки. Она родила мальчика в туалете. Курянка решила избавиться от ребенка, ударив его головой об пол. Эксперты установили, что от этого у младенца раскололся череп. Затем мать нанесла младенцу семь ударов шариковой ручкой в шею. Положив мертвого малыша в мусорное ведро и закидав его туалетной бумагой, женщина вернулась на рабочее место. Там ей стало плохо, она отпросилась домой. Тело ребенка нашла уборщица, которая сообщила о страшной находке начальству. Полицейские вычислили роженицу. Та находилась дома, у нее открылось кровотечение, женщине требовалась медицинская помощь. 
Экспертиза показала, что на момент совершения преступления жительница Железногорска была вменяема. В ходе расследования она признала свою вину. По решению суда детоубийце назначали два года колонии-поселения.

 

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