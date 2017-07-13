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В Железногорске после реконструкции открыли фонтан

13 июля 2017
В Железногорске после реконструкции открыли фонтан
В Железногорске открыт обновленный фонтан. Его реконструировали на деньги инвестора. На проект реконструкции, строительные работы и благоустройство территории ушло 15 млн рублей. Открытие фонтана стало первым этапом большой реконструкции лесопарковой зоны Железногорска. В дальнейшем планируется организовать пешеходные и велодорожки, места для семейного отдыха с детьми, зоны для занятий различными видами спорта, площадки для проведения городских праздников, выставок и других мероприятий. Добавим, сегодня в Железногорске состоялось торжественное собрание в честь Дня металлурга. Его отметят в это воскресенье. 

 

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