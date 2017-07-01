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Сегодня выведут на орбиту наноспутник курских студентов

Вчера, 08:15
Сегодня выведут на орбиту наноспутник курских студентов
Сегодня утром наноспутник будет доставлен на орбиту Земли. Он  разработан и изготовлен студентами ЮЗГУ и университета Эквадора. Наноспутник должен обеспечивать передачу на Землю информации о состоянии систем спутника и физическом состоянии околоземной среды. Сигналы спутника и сообщения смогут принимать радиолюбители во всем мире. Результаты этого космического эксперимента могут быть полезны для создания научно-технического задела для решения задач предстоящего полета человека на поверхность Луны и Марса. Запуск начнется в 9 часов 36 минут по московскому времени. 
За 1,5 часа до запуска организуют онлайн трансляции. 
Доступ по ссылкам: 
https://www.youtube.com/user/tvroscosmos 
http://www.russian.space/306/ 
http://www.russian.space/466/ 
http://online.roscosmos.ru/

 

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