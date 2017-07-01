Сегодня выведут на орбиту наноспутник курских студентов

Сегодня утром наноспутник будет доставлен на орбиту Земли. Он разработан и изготовлен студентами ЮЗГУ и университета Эквадора. Наноспутник должен обеспечивать передачу на Землю информации о состоянии систем спутника и физическом состоянии околоземной среды. Сигналы спутника и сообщения смогут принимать радиолюбители во всем мире. Результаты этого космического эксперимента могут быть полезны для создания научно-технического задела для решения задач предстоящего полета человека на поверхность Луны и Марса. Запуск начнется в 9 часов 36 минут по московскому времени.

За 1,5 часа до запуска организуют онлайн трансляции.

Доступ по ссылкам:

https://www.youtube.com/user/tvroscosmos

http://www.russian.space/306/

http://www.russian.space/466/

http://online.roscosmos.ru/