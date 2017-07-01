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В Курской области завершается выдвижение кандидатов

Вчера, 08:01
В Курской области завершается выдвижение кандидатов
Сегодня завершается период выдвижения кандидатов – сообщили в Избирательной комиссии Курской области. Самые крупные выборы – в Курское городское собрание шестого созыва. По состоянию на 12 июля поступили документы о выдвижении 400 кандидатов в депутаты горсобрания от девяти политических партий и в порядке самовыдвижения. Всего же по области на 744 мандата в органах местного самоуправления претендуют более 1500 кандидатов. Предстоящие в сентябре выборы будут отмечены техническим новшеством. Впервые на избирательных участках планируется применить технологию изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом, он же QR-код.

 

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