В Курске на одного из лже-волонтеров могут завести уголовное дело

Выходцы из бывших советских республик нашли себе заработок в Курске. Молодые люди превратили оживлённые перекрестки в места сбора пожертвований на лечение больных детей. Как сообщили в УМВД, лже-волонтёры не имеют отношения к благотворительным фондам, работают сами на себя. Дети, для которых, с их слов, производился сбор денег, отношения к Курску не имеют и живут в Мытищах и Уфе. Усилить впечатление, производимое на водителей, мигранты смогли, облачившись в белые футболки с надписями «Я помогаю детям» и «Я волонтёр». Молодые люди осознанно нарушали ПДД, двигаясь между машин по проезжей части, создавая пробку и аварийные ситуации. Предупреждения полиции ситуацию не изменили, поэтому при очередном задержании их оштрафовали на 500 рублей. Иностранцы занимались незаконной трудовой деятельностью на территории России. За это выписали еще один штраф в 2 тысячи рублей. Нарушителей предупредили: в случае повторного проступка избежать выдворения и трёхлетнего запрета на въезд в Россию не удастся. В ходе разбирательства выяснилось, что один из задержанных уже много лет ездит по стране, не раз привлекался, пользовался подложными документами и уже выдворялся из страны. Вернувшись на родину, он сменил фамилию и снова пересёк границу. Эти действия уже являются уголовно наказуемым деянием, поэтому собранные материалы передали в Погрануправление для принятия решения в соответствии с законом.