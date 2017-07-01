250 домов в Курской области включены в программу капремонта

В этом году в программу капремонта включили около 250 домов - рассказал главный инженер Фонда капремонта многоквартирных домов Курской области Артур Иванов. По 123 домам договоры подписаны, работы уже идут или начнутся в ближайшее время. По оставшимся в ближайшее время планируют провести конкурс на ремонт кровель. С сентября 2014-го по настоящее время на капремонт в регионе собрали более 2 миллиардов рублей. Собираемость по населению - 83%. Взносы с неплательщиков взыскиваются через суд. В таких случаях они несут дополнительные расходы – минимум 200 рублей госпошлины, плюс 7% исполнительного сбора.

За качеством ремонтных работ следят специалисты Фонда, управляющие компании и сами жильцы. Активное участие в этой работе принимают и общественные организации. В регионе сформирован реестр квалифицированных подрядных организаций, которые оказывают услуги по капремонту. В него включены 62 компании. Именно они могут участвовать в конкурсных процедурах на проведение работ по капремонту. По вопросам, касающимся капремонта, куряне могут звонить на «горячую линию», которая работает в региональном Фонде капремонта. Звонки принимаются с 9.00 до 18.00 по номеру 8-910-022-97-97 или (4712) 30-97-97. Специалисты фонда ведется журнал регистрации обращений.







