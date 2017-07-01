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За услугами Курскэнерго в первом полугодии обратились более 17 тысяч потребителей

Вчера, 11:25
За услугами Курскэнерго в первом полугодии обратились более 17 тысяч потребителей
В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» подвели итоги работы с клиентами за первое полугодие 2017 года.  За отчетный период в офисах обслуживания потребителей было  зарегистрировано 17148 обращений.  96 %  из них уже исполнены. 
Две трети обращений куряне подали в ходе личных визитов в пункты по работе с потребителями районов  электрических сетей и Центры обслуживания потребителей (ЦОП), остальные заявки  поступили через Контакт-центр и Интернет-приемную МРСК Центра.
Чаще всего  жители Курской области обращались в Курскэнерго по вопросам технологического присоединения. Всего за шесть месяцев текущего года зарегистрировано 2382 таких обращений,  1495 из них – заявки на подключение к электросетям жилых домов и нежилых помещений. Также заявителями были востребованы дополнительные услуги по установке и замене приборов учета (1922 заявки), вопросы коммерческого учёта электроэнергии (1427 обращений), технического обслуживания электросетевых объектов (519 обращений).   
В целях улучшения обслуживания потребителей и повышения качества предоставляемых услуг специалисты ЦОП Курскэнерго  регулярно  проводят опросы и анкетирование. В течение первого полугодия филиал получил 1530 положительных отзывов курян, которые отмечают оперативность обработки запросов, внимательное отношение, доброжелательность и высокий уровень квалификации консультирующих их сотрудников.
Получить  подробную информацию об услугах, предоставляемых Курскэнерго, а также проконсультироваться по любым вопросам, связанные с энергоснабжением, жители Курской области могут по телефону прямой линии энергетиков 8-800-50-50-115 (звонок бесплатный), на сайте компании www.mrsk-1.ru, в Центрах обслуживания потребителей филиала, которые  работают в г. Курске (ул. Карла Маркса, д. 27), г. Льгове (ул. Красная, д. 104а), г. Обояни (ул. Кривошеина, д. 2), и в пунктах по работе с потребителями, находящихся в каждом районе электрических сетей.

 

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