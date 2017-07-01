Курские таможенники задержали более 100 литров денатурата

В пункт пропуска Теткино для выезда прибыл «Фольксваген Пассат» с украинскими номерами. Водитель заявил, что в машине запрещенных товаров нет. Таможенников насторожила личность водителя. Ранее 57-летний гражданин Украины задерживался с контрабандой нескольких сотен литров ядовитого спирта-денатурата. Тогда решили провести таможенный досмотр, и водитель явно занервничал. Сотрудники обнаружили в автомобиле вмонтированный дополнительный бак. В нем находилась жидкость объемом около 105 литров. Экспертиза показала, что это этиловый спирт (денатурат), непригодный для производства алкогольной продукции. Он внесен в Список сильнодействующих и ядовитых веществ. Таможня по факту контрабанды ядовитых веществ в отношении гражданина Украины возбудила уголовное дело. Его передали в УМВД России по Курской области.



