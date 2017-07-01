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Железногорцев с Днем металлурга поздравит Филипп Киркоров

Вчера, 12:17
Железногорцев с Днем металлурга поздравит Филипп Киркоров
В Железногорске празднуют День металлурга и 60-летие Михайловского ГОКа. Торжества 13 июля открыло шествие коллектива предприятия по главной улице города горняков. Подарком железногорцам стало открытие обновленного фонтана в парке. Массовые гуляния продолжатся в субботу, 15 июля. Завтра вечером на площади перед администрацией города пройдет грандиозный концерт. С праздником железногорцев поздравят группа «Soprano Турецкого» и Филипп Киркоров. Кульминацией праздника станет фейерверк в 22 часа.

 

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