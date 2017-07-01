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«Курскэлектротрансу» могут отключить электричество за многомиллионные долги

Вчера, 12:44
«Курскэлектротрансу» могут отключить электричество за многомиллионные долги
18 июля гарантирующий поставщик электроэнергии в Курской области ОП «КурскАтомЭнергоСбыт» планирует применить в отношении МУП «Курскэлектротранс» процедуру ввода ограничения энергоснабжения. Как пояснили в компании, к таким решительным действиям энергетиков вынуждает крайне низкая платежная дисциплина предприятия-должника. Долг «Курскэлектротранса» на 30 июня превысил четырнадцатимесячную задолженность, что в денежном выражении составляет более 71 млн. рублей. 
О недопустимо низком уровне расчетов за энергоресурсы и возможных мерах дисциплинарного воздействия по отношению к МУП «Курскэлектротранс» заблаговременно проинформировали все соответствующие инстанции и органы власти. Если МУП до 18 июля не устранит нарушения договорных обязательств и федерального законодательства в части своевременности расчетов за потребленные энергоресурсы, энергетики будут вынуждены 18 июля 2017 применить в отношении должника дисциплинарные санкции, а именно - ввести режим ограничения энергоснабжения на объектах МУП «Курскэлектротранс». 

 

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