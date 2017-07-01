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Фонд капремонта принес извинения за июньские квитанции

Вчера, 17:09
Фонд капремонта принес извинения за июньские квитанции
Часть жителей Курска, получив квитанции на капремонт за июнь, была неприятно удивлена: взнос оказался в два раза больше обычного.
Региональный оператор Фонда капитального ремонта уже прокомментировал ситуацию:
- Из-за технического сбоя в процессе электронного обмена информацией о поступивших платежах во всех июньских квитанциях ошибочно была указана задолженность за май текущего года, включая добросовестных плательщиков, производящих оплату услуг в установленные законодательством сроки, т.е. до 10 числа следующего за оплачиваемым месяца.
Фонд капитального ремонта приносит извинения курянам, своевременно оплатившим взносы за май 2017 года и имеющим подтверждающие это документы, и просит произвести оплату по июньским квитанциям только в размере месячного взноса. Своевременно произведенные оплаты за май и июнь будут отражены в квитанциях за июль 2017 года.
Так что любителям оплачивать многочисленные коммунальные счета не глядя в квитанции стоит быть внимательнее: возвращать переплату потом будет труднее.

 

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