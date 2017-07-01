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Руководителя управляющей компании осудили на 2 года и 6 месяцев за причинение ущерба курскому филиалу МРСК Центра, другим ресурсоснабжающим организациям региона

Вчера, 18:13
Руководителя управляющей компании осудили на 2 года и 6 месяцев за причинение ущерба курскому филиалу МРСК Центра, другим ресурсоснабжающим организациям региона
Ленинский районный суд города Курска рассмотрел уголовное дело по обвинению руководителя ООО «УК «УЮТ» и признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием, без целей хищения, в особо крупном размере). 

Уголовное дело  в отношении  него  было возбуждено в  2015 году по заявлению филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго»,  других организаций Курской области.  Следствием и судом установлено, что с января 2013 по август 2014 года ООО «УК «УЮТ», имея договоры с ресурсоснабжающими организациями, собирало с жильцов многоквартирных жилых домов денежные средства за потребленные ими жилищно-коммунальные услуги. 

За указанный период с населения были собраны более 7,5 миллионов рублей, которые на счета ресурсоснабжающих организаций не поступили, а были израсходованы на другие цели. Филиалу ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго», согласно решению суда, причинен ущерб в размере 1 781 585,25 руб.

МРСК Центра напоминает об уголовной ответственности за подобные преступления.

 

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