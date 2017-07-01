В Курской области снова будут ловить нетрезвых водителей

В выходные на дорогах Курской области пройдет масштабная проверка водителей на трезвость. Поездка в состоянии опьянения обойдется в 30 тысяч рублей административного штрафа. Также нарушителям грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет. Если водитель попался нетрезвым за рулем повторно, наступает уголовная ответственность. Сотрудники Госавтоинспекции призывают курян сообщать о пьяных водителях по телефонам 36-70-01, 36-70-02.

Ранее мы рассказывали: накануне вечером в поселке Черемисиново произошло ДТП по вине пьяного водителя. 37-летний нетрезвый мотоциклист сбил 14-летнего подростка. После столкновения водитель упал с мотоцикла. Таким образом на больничной койке оказались и водитель, и подросток.



