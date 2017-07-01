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В Золотухинском районе сожгли конопляное поле

Сегодня, 08:15
В Золотухинском районе сожгли конопляное поле
В Курской области продолжается операция «Мак». Полицейские выявляют и уничтожают незаконные посевы дикорастущей конопли. Очередной очаг наркосодержащего растения обнаружили в Золотухинском районе. Площадь плантации составила порядка 400 квадратных метров – это 2200 кустов. Образцы растений направили на экспертизу, которая установила, что конопля, произрастающая здесь, содержала в себе наркотические вещества. Полицейские уведомили об этом главу местной администрации. С помощью трактора под надзором полицейских кусты конопли выкосили, а затем сожгли.

 

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