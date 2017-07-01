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Шутка может обернуться для подростков уголовным делом

Сегодня, 08:06
Шутка может обернуться для подростков уголовным делом
В Тимском районе из-за шутки подростков могут привлечь к уголовной ответственности. Двое 15-летних мальчишек решили подшутить над местным жителем и ради развлечения откатили его автомобиль от дома на соседнюю улицу. Выйдя утром и не обнаружив машину, хозяин обратился в полицию. В течение получаса ВАЗ обнаружили без технических повреждений. Также были установлены виновники пропажи. Подростки сразу сознались в содеянном, пояснив, что не собирались совершать преступление. Однако их действия подпадают под уголовно-наказуемые деяния, как неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения. Будет решаться вопрос о постановке подростков на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних. 

 

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