Парк имени Дзержинского преобразится

В Курске собираются благоустроить парк имени Дзержинского. На все работы потратят не менее 30 миллионов рублей. По словам заместителя директора городского Центар архитектуры и градостроительства Александра Полякова, в парке обустроят зону отдыха, где летом юные куряне смогут кататься на велосипедах, а зимой на лыжах. Предусмотрели место для любителей настольных игр. Обустроят два детских городка, будет даже железная дорога. Сделают четыре входных группы с колоннадами, проведут новое освещение, установят лавочки, урны. Оргкомитет, работавший над проектом, обсуждал вопрос создания мемориальной зоны. Речь идет об аллеи Героев-пограничников. Также известно, что бюст Феликса Дзержинского демонтируют, а на его место поставят новый. Выделят часть территории под «Аллею национальностей». Во время благоустройства придется вырубить 102 больных дерева. Им на смену высадят 110 новых. Активисты ОНФ говорят, что на снос деревьев потребуется 100 тысяч рублей. Кроме того, нужно вложиться в покупку саженцев. По мнению «фронтовиков», необходимо доработать этот момент в проекте парка имени Дзержинского, чтобы избежать двойных трат.