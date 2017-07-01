Почти 500 курских дворов благоустроят

На благоустройство дворовых территорий Курская область в 2017 году получила из федерального бюджета 205 миллионов рублей. На эти деньги, а также на средства, добавленные из местных бюджетов, в 42 муниципалитетах благоустроят 496 придомовых территорий и 55 общественных пространств. Уже завершена работа по подготовке и утверждению дизайн-проектов. В ряде населенных пунктов прошли конкурсы по выбору подрядных организаций. В поселке Тим и Рыльске приступили к выполнению работ. Завершить благоустройство в регионе планируют в сентябре. В целом программа рассчитана на 5 лет. На сайте администрации Курской области размещен проект областной программы на 2018-2022 годы. Все куряне могут принять участие в обсуждении этого документа и высказать свои предложения. Программа благоустройства будет утверждена до 1 сентября 2017 года. В июле и августе комитет ЖКХ и ТЭК Курской области принимает предложения по участию в проекте.



