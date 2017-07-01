Госавтоинспекция будет судиться с мэрией Курска из-за «убитых» дорог

Участники проекта ОНФ «Карта убитых дорог» добиваются ремонта курских трасс. Аварийные участки жители региона отмечают на интерактивном ресурсе, их число приближается к 350. Активисты анализируют полученную информацию и направляют ее в органы власти, которые обязаны контролировать дорожную ситуацию. Сотрудники городского ГИБДД обследовали проблемные отрезки улиц и пришли к выводу, что нормативным требованиям не соответствует эксплуатационное состояние улиц 1-я Пушкарная, Энергетиков, 3-я Агрегатная и Магистрального проезда. Инспекторы составили административный протокол в отношении комитета ЖКХ Курска. Теперь балансодержателю городских дорог грозит административный штраф за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения: на должностных лиц в размере от 20 до 30 тыс. руб., на юридических лиц – от 200 до 300 тыс. руб. Дело будет рассматривать мировой суд.



