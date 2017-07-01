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Курянка, заставляющая дочь попрошайничать, получила условный срок

Сегодня, 08:10
Курянка, заставляющая дочь попрошайничать, получила условный срок
Один год условно получила 24-летняя жительница Курска, которая заставляла своего ребенка заниматься попрошайничеством. На протяжении прошлого года 6-летняя дочь молодой женщины просила милостыню в подземном переходе по улице Черняховского. Мать убедила малышку, что попрошайничеством можно заработать на продукты и одежду. Чтобы девочка «трудилась» наверняка, женщина обещала ей игрушки и сладости. Промышленный районный суд Курска приговорил горожанку к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. 

 

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