Курянка, заставляющая дочь попрошайничать, получила условный срок

Один год условно получила 24-летняя жительница Курска, которая заставляла своего ребенка заниматься попрошайничеством. На протяжении прошлого года 6-летняя дочь молодой женщины просила милостыню в подземном переходе по улице Черняховского. Мать убедила малышку, что попрошайничеством можно заработать на продукты и одежду. Чтобы девочка «трудилась» наверняка, женщина обещала ей игрушки и сладости. Промышленный районный суд Курска приговорил горожанку к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.



