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Сбербанк приобрел гособлигации Тамбовской области

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Сбербанк приобрел гособлигации Тамбовской области
14 июля 2017 года, г. Тамбов. В Тамбовской области успешно размещен очередной выпуск региональных  государственных облигаций 2017 года. Несмотря на текущую волатильность рынков капитала, администрации Тамбовской области удалось привлечь финансирование в необходимом объеме. 

По оценкам экспертов и аналитиков, якорная заявка Сбербанка на покупку областных облигаций в объеме более 2,3 млрд рублей, а также предложение лучших ценовых условий обеспечили успех этой весьма значимой сделки. 

Комментируя размещение облигационного займа, Дмитрий Зубков, заместитель главы администрации Тамбовской области, курирующий финансовый блок, отметил, что привлеченные в бюджет ресурсы оперативно направлены на возведение двух школьных зданий в Мичуринске и Рассказово. Часть средств пойдет на реконструкцию коммунальной инфраструктуры в ряде муниципальных образований, что особенно важно в рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему сезону.

По словам управляющего Тамбовским отделением ПАО Сбербанк Владимира Компанийца, при формировании заявки на покупку региональных государственных облигаций команда Сбербанка сработала профессионально и оперативно.

- Мы постоянно получали необходимую поддержку и консультации от коллег из Центрального аппарата и Центрально-Черноземного банка, - говорит Владимир Анатольевич. - Всем нам удалось не только решить бизнес-задачу, но и подтвердить нацеленность на решение социально значимых вопросов в интересах населения Тамбовской области с использованием  инструментов долгового финансирования потребностей бюджета. 

 

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