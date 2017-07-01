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Курский "Авангард" одержал первую победу в ФНЛ

Сегодня, 11:25
Курский
Курский «Авангард» одержал первую победу в Футбольной национальной лиге. На стадионе «Трудовые резервы» 15 июля подопечные Игоря Беляева принимали «Тамбов» в рамках 2-го тура ФНЛ. Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу курян. Первый гол на 6 минуте в ворота тамбовчан отправил Равиль Нетфуллин. Со счётом 1:0 команды ушли на перерыв. Во втором тайме гости сумели отыграться силами Алексея Скворцова. Под занавес встречи – на 84 минуте Денис Войнов принёс "Авангарду" победу. Теперь в копилке курян 4 очка. В 3-м туре команда Игоря Беляева встретится с "Крыльями Советов", покинувшими премьер-лигу. Игра пройдёт в Самаре 22 июля.

 

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