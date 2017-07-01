В Курске полицейские устроили погоню со стрельбой за нетрезвым водителем

В Курске в ночь с 14 на 15 июля произошла погоня со стрельбой. Правоохранители ловили пьяного водителя. По данным регионального УМВД, во время патрулирования около полуночи дежурный экипаж ДПС заметил на проспекте Победы автомобиль "Шкода", выполнявший опасные маневры на оживленной трассе с превышением скорости. Требование автоинспекторов остановиться водитель иномарки проигнорировал и попытался скрыться. Началась погоня, в которой задействовали семь экипажей ГИБДД. Нарушитель попытался выехать из города на объездную дорогу. Тогда полицейские открыли огонь по колесам иномарки из табельного оружия. По словам очевидцев, погоня продолжалась около часа. Остановить «Шкоду» удалось только при помощи заслона из автомобилей ДПС на улице 50 лет Октября. Водитель иномарки не желал сдаваться и протаранил полицейские машины. При задержании он оказал сопротивление. Нарушителем оказался 30-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По словам задержанного, он просто хотел проверить, смогут ли дорожно-патрульные службы его задержать. Сейчас правоохранители проводят оценку его действий в соответствии с действующим законодательством.



