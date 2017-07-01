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25-летний курянин совращал в соцсетях 11-летнюю школьницу

Сегодня, 12:06
25-летний курянин совращал в соцсетях 11-летнюю школьницу
25-летний житель Курска обвиняется в совершении через социальную сеть преступления против половой неприкосновенности малолетней девочки. Как сообщает СК, с октября по 25 ноября 2016 года мужчина переписывался с 11-летней школьницей из Подмосковья в соцсети «В Контакте». Он шантажировал девочку и требовал, чтобы она прислала ему фото и видео интимного содержания. Потерпевшая рассказала все своей маме, которая и обратилась с заявлением о совершенном преступлении. Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом. 
Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

 

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