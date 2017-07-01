Приставы привлекли к административной ответственности около 700 неплательщиков алиментов

Для некоторых неплательщиков алиментов привлечение к административной ответственности является эффективным рычагом воздействия. В Курске мужчина долгое время считал, что деньги его маленькому сыну ни к чему, поэтому алименты не платил. Разговоры и убеждения не действовали на должника. Тогда пристав составил протокол об административном правонарушении. После этого курянин нашел необходимую сумму в 103 тысячи рублей для погашения долга по алиментам, а также принес в отдел судебных приставов справку с места работы для дальнейшего удержания алиментных платежей с зарплаты.

Всего же за 6 месяцев в Курской области составили 704 административных протокола на злостных алиментщиков. 687 должников привлечены к административной ответственности. 68 из них в качестве наказания назначили административный арест. Еще 609 привлекались к обязательным работам, 6 человек были оштрафованы.



