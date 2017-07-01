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Под Железногорском в ДТП погибли три человека, в том числе ребенок

Сегодня, 12:20
Под Железногорском в ДТП погибли три человека, в том числе ребенок
Сегодня утром в Железногорском районе автокатастрофа унесла жизни трех человек. Как сообщили в пресс-службе УМВД, авария произошла около 10 часов возле села Разветье. По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2104, выезжая со второстепенной дороги на главную, попал под колесо КАМАЗа, двигавшегося по главной дороге. В результате ДТП водитель и двое пассажиров ВАЗа погибли, в том числе восьмилетний ребенок. На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства аварии.

 

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