Под Железногорском в ДТП погибли три человека, в том числе ребенок

Сегодня утром в Железногорском районе автокатастрофа унесла жизни трех человек. Как сообщили в пресс-службе УМВД, авария произошла около 10 часов возле села Разветье. По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2104, выезжая со второстепенной дороги на главную, попал под колесо КАМАЗа, двигавшегося по главной дороге. В результате ДТП водитель и двое пассажиров ВАЗа погибли, в том числе восьмилетний ребенок. На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства аварии.



