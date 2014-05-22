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Из-за долгов «Курскэлектротрансу» могут сократить число троллейбусных и трамвайных маршрутов

Сегодня, 12:28
Из-за долгов «Курскэлектротрансу» могут сократить число троллейбусных и трамвайных маршрутов
В целях недопущения дальнейшего роста задолженности МУП «Курскэлектротранс» за потребленные энергоресурсы «КурскАтомЭнергоСбыт» определил объекты для частичного ограничения режима потребления электроэнергии. В их числе – участок трамвайного маршрута «ТЭЦ-1 - ул. Ольховская - Волокно», а также участок троллейбусного маршрута «Льговский поворот - Конти - Авиацентр». В случае бездействия предприятия – должника перечень объектов, на которых введут ограничение, планируется расширить.
Напомним, в ближайший вторник, 18 июля, в виду неисполнения МУП «Курскэлектротранс» договорных условий и федерального законодательства в части порядка, объемов и сроков оплаты потребляемой электроэнергии, гарантирующий поставщик электрической энергии в Курской области «КурскАтомЭнергоСбыт» планирует применить в отношении МУП «Курскэлектротранс» процедуру ввода ограничения энергоснабжения, о чем заблаговременно было уведомлено руководство предприятия - должника. 
Энергетики вынуждены констатировать крайне низкую платежную дисциплину МУП «Курскэлектротранс». На 30.06.2017г. долг МУП «Курскэлектротранс» перед ОП «КурскАтомЭнергоСбыт» за потребленную электроэнергию по оперативным данным превысил четырнадцатимесячную задолженность, что в денежном выражении составляет более 71 млн. рублей.

 

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