На улице Красной Армии и проспекте Дружбы заменят два километра теплосетей

Курский филиал «Квадры» приступил к реконструкции магистральных теплосетей на улице Красной Армии и проспекте Дружбы. В компании отметили, что замена трубопроводов проводится без отключения горячей воды. Наибольший объем работ предстоит выполнить в районе улицы Красной Армии. На участке между улицами Кольцова и Бочарова заменят полтора километра трубопроводов. Еще 500 метров тепломагистралей специалисты переложат на проспекте Дружбы. Отмечается, что вместо изношенных теплосетей поставят высокотехнологичные трубы с пеннополиуретановой изоляцией, срок службы которых составляет более 30 лет.