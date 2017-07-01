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На улице Красной Армии и проспекте Дружбы заменят два километра теплосетей

Сегодня, 15:02
На улице Красной Армии и проспекте Дружбы заменят два километра теплосетей
Курский филиал «Квадры» приступил к реконструкции магистральных теплосетей на улице Красной Армии и проспекте Дружбы. В компании отметили, что замена трубопроводов проводится без отключения горячей воды. Наибольший объем работ предстоит выполнить в районе улицы Красной Армии. На участке между улицами Кольцова и Бочарова заменят полтора километра трубопроводов. Еще 500 метров тепломагистралей специалисты переложат на проспекте Дружбы. Отмечается, что вместо изношенных теплосетей поставят высокотехнологичные трубы с пеннополиуретановой изоляцией, срок службы которых составляет более 30 лет. 

 

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