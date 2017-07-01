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60 водителей попались нетрезвыми за рулем

Сегодня, 15:07
60 водителей попались нетрезвыми за рулем
С 14 по 16 июля в Курской области задержали 60 водителей, управлявших автомобилем в состоянии опьянения. 11 отказались от прохождения медосвидетельствования. Еще 10 человек задержаны за повторное нарушение. 
В предстоящие выходные мероприятия по выявлению водителей, управляющих автомобилем в состоянии опьянения, будут проводиться в Советском, Глушковском, Касторенском, Рыльском и Льговском районах.
Госавтоинспекция Курской области напоминает, за управление транспортным средством в состоянии опьянения, водителю предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
Также установлена уголовная ответственность за управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Максимальная санкция, предусмотренная данной статьей – это лишение свободы на 2 года с лишением права управлять транспортными средствами в течении трех лет.

 

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