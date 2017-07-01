Таможня раскрыла валютные махинации на 4 миллиарда рублей

Курские таможенники установили, что зарегистрированное в Москве общество с ограниченной ответственностью перечислило летом 2014 года различным фирмам из Китая, Виргинских островов и Тайваня около 70 миллионов долларов и 4 миллиона евро. Платежи производились в счет поставки различных товаров. В ходе проверки выяснилось, что фирма указанные в договорах товары в Россию не ввозила.

Оперативники таможни допросили генерального директора фирмы. Им оказалась 47-летний житель Москвы, который, с его слов, за скромное вознаграждение зарегистрировал на свое имя некое «ООО» и подписал в банке документы, на основании которых за рубеж были перечислены денежные средства.

Общая сумма невозвращенных в Российскую Федерацию денежных средств, перечисленных за рубеж за товар, который фирмой не ввозился, составила в эквиваленте к валюте РФ около 4 миллиардов рублей.

В ходе расследования всплыли и другие интересные подробности этого дела. Специально под операции вывода валюты за рубеж летом 2013 года в Московском регионе была зарегистрирована небанковская кредитная организация (НКО). В октябре 2014 года за осуществление сомнительных валютных операций у НКО Банком России была отозвана лицензия. В дальнейшем решением арбитражного суда организация была принудительно ликвидирована.

Отделением дознания Курской таможни по факту уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере, уплаченных за не ввезенный на территорию РФ товар, в отношении россиянина возбуждено уголовное дело. После проведения неотложных следственно-оперативных действий уголовное дело передано по подследственности в ГУМВД России по Москве.



