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Делягин возложил на ЦБ РФ вину за проблемы в «Югре»

Сегодня, 17:07
Делягин возложил на ЦБ РФ вину за проблемы в «Югре»

Кризис банковского сектора России разрастается вширь и вглубь. Новое дно было пройдено в понедельник, 10 июля, когда временная администрация была введена в одно из крупнейших и старейших кредитных организаций страны банк «Югра».

Известный экономист и политик Михаил Делягин уверен, что до банкротства «Югры» не дойдет, но столь стремительные события в банковском секторе вызывает страх. Он убежден, что кризис финансовой системы спровоцирован ошибочной политикой ЦБ РФ.

Речь идет о жесткой монетарной политике с созданием искусственного «денежного голода». Именно она, по мнению Делягина, является причиной банкопада последних лет. Во имя борьбы с инфляцией ЦБ готов пожертвовать всей экономикой страны.

«Набиуллина выжимает Россию насухо, как уборщица половую тряпку», - резюмирует политик.

Делягин уверен, если Центробанк не прекратит свою политику по бездумной «зачистке» банковского сектора, проблемы возникнут «Югрой» пострадают и более крупные финорганизации, пока банковская система России не рухнет полностью.

 

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