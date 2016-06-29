Делягин возложил на ЦБ РФ вину за проблемы в «Югре»

Кризис банковского сектора России разрастается вширь и вглубь. Новое дно было пройдено в понедельник, 10 июля, когда временная администрация была введена в одно из крупнейших и старейших кредитных организаций страны банк «Югра».

Известный экономист и политик Михаил Делягин уверен, что до банкротства «Югры» не дойдет, но столь стремительные события в банковском секторе вызывает страх. Он убежден, что кризис финансовой системы спровоцирован ошибочной политикой ЦБ РФ.

Речь идет о жесткой монетарной политике с созданием искусственного «денежного голода». Именно она, по мнению Делягина, является причиной банкопада последних лет. Во имя борьбы с инфляцией ЦБ готов пожертвовать всей экономикой страны.

«Набиуллина выжимает Россию насухо, как уборщица половую тряпку», - резюмирует политик.

Делягин уверен, если Центробанк не прекратит свою политику по бездумной «зачистке» банковского сектора, проблемы возникнут «Югрой» пострадают и более крупные финорганизации, пока банковская система России не рухнет полностью.