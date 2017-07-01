В мэрии Курска заявили, что транспортного коллапса не допустят

В мэрии Курска прокомментировали информацию о многомиллионных долгах "Курскэлектротранса", из-за чего горожане могут остаться без трамваев и троллейбусов. Непростую ситуацию на предприятии обрисовал глава администрации Николай Овчаров:

- Задолженность муниципального предприятия «Курскэлектротранс» перед поставщиком электроэнергии – ОП «КурскАтомЭнергоСбыт», действительно, существует. В числе основных причин её появления – рост цен как на комплектующие детали и узлы, необходимые предприятию для поддержания транспортного состава в рабочем состоянии, так и на собственно электроэнергию. При этом сам «Курскэлектротранс» выполняет важнейшую социальную задачу – перевозку разных категорий пассажиров, нуждающихся в поддержке государства. Не стоит забывать, что стоимость проезда в муниципальном транспорте в Курске на сегодняшний день – одна из самых низких в стране.

Руководство ОП «КурскАтомЭнергоСбыт» прекрасно понимает и адекватно оценивает ситуацию, поэтому совместно найдено решение данной проблемы: МУП «Курскэлектротранс» будет погашать долг по согласованному с энергетиками графику. Что касается текущих платежей, они поступают поставщику услуги своевременно. Другими словами, проблема есть, но она решаема, и транспортного коллапса мы не допустим - резюмировали в мэрии.

Ранее энергетики сообщили, что с 18 июля ограничат подачу электричества "Курскэлектротрансу" из-за долга в 71 миллион рублей.



