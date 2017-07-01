Совет по детям при президенте РФ может быть создан с подачи Мизулиной

В России в ближайшие сроки может быть сформирован Совет по правам ребенка при главе государства, над чем уже ведется работа в ведомстве сенатора Елены Мизулиной.

Как сообщает rosbalt.ru, нужно учитывать высокую роль идеологического единства позиций и важность мнений бывших членов Общественного совета при уполномоченном по правам ребенка - общероссийских родительских и иных патриотических объединений - для перспективного развития государственной политики в сфере семьи. Для этого нужно образовать новую структуру, которая позволит этим членам доводить свое мнение до президента, госслужащих, экспертов и общества в целом

На сегодняшний день при президенте функционирует Координационный совет по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, руководимый Валентиной Матвиенко, председателем Совета Федерации. Структуру формировали с целью достижения сотрудничества федеральных и региональных органов власти, общественных объединений и иных организаций для решения задач в сфере исполнения указанной стратегии.

Если руководство страны согласиться создать новый совет, его состав может быть усовершенствован за счет включения профессионалов. В структуру могут войти Елена Мизулина и глава Родительского всероссийского сопротивления Мария Мамиконян.

Глава нового совета сможет наблюдать за всеми шагами, которые будут предпринимать уполномоченные по правам ребенка, в частности, за работой Анны Кузнецовой, уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ. Близкие к процессу источники говорят, что последние действия Кузнецовой приводят к тому, что должность омбудсмена становится ювенальной. В период своей работы на этой должности Павел Астахов, при всех недочетах, сделал многое, чтобы этот пост приобрел антиювенальный характер. Эксперты уверены, что новая структура сможет осуществлять контроль за деятельностью госслужащих в этой области.