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Гибель школьника под колесами КАМАЗа вылилась в уголовное дело

Сегодня, 08:03
Гибель школьника под колесами КАМАЗа вылилась в уголовное дело
В ДТП, которое унесло жизнь ребенка, могут быть виновны педагоги – считают в СК. Авария произошла 1 июня в Октябрьском районе. 13 учеников Артюховской школы на школьном автобусе возвращались из поселка Прямицыно с праздника, посвященного Международному дню защиты детей. Школьников сопровождали четыре учителя и директор образовательного учреждения. В деревне Артюховка один из школьников вышел из автобуса и самостоятельно попытался перейти дорогу. Никто из педагогов не проводил 10-летнего ребенка. Мальчик попал под колеса КАМАЗа и скончался в больнице. В отношении учителей и директора образовательного учреждения возбудили уголовное дело по статье «халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека».

 

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