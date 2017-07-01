Русло Тускари решили не чистить

В администрацию Курской области поступают многочисленные обращения по вопросу расчистки русла Тускари в районе Коренной пустыни. Как рассказал директор регионального департамента экологической безопасности и природопользования Виктор Барышников, эта тема неоднократно поднималась представителями Курской епархии. Была разработана проектно-сметная документация по благоустройству русла реки. Однако после анализа специалисты пришли к однозначному выводу о недопустимости реализации данного проекта. Любое вмешательство в русловые процессы реки Тускарь в районе Коренной пустыни могут привести к необратимым последствиям, среди которых уменьшение наполняемости родников вплоть до их полного исчезновения.