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Русло Тускари решили не чистить

Сегодня, 08:13
Русло Тускари решили не чистить
В администрацию Курской области поступают многочисленные обращения по вопросу расчистки русла Тускари в районе Коренной пустыни. Как рассказал директор регионального департамента экологической безопасности и природопользования Виктор Барышников, эта тема неоднократно поднималась представителями Курской епархии. Была разработана проектно-сметная документация по благоустройству русла реки. Однако после анализа специалисты пришли к однозначному выводу о недопустимости реализации данного проекта. Любое вмешательство в русловые процессы реки Тускарь в районе Коренной пустыни могут привести к необратимым последствиям, среди которых уменьшение наполняемости родников вплоть до их полного исчезновения. 

 

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