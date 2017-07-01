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В курском лагере отдохнут дети из Луганска и Донецка

Сегодня, 08:25
В курском лагере отдохнут дети из Луганска и Донецка
Сегодня в лагере «Заря» Кореневского района состоится торжественное открытие международной смены «Содружество» общественной организации «МОНОЛИТ». В профильной смене примут участие 240 ребят в возрасте от 13 до 17 лет. Среди них 40 мальчишек и девчонок из Луганска и Донецка, а также активисты молодёжных клубов Курской и Гомельской областей. На протяжении 21 дня ребята будут участвовать во множестве тематических мероприятий, круглых столах по проблемам международной молодёжной политики, музыкальных и спортивных турнирах, малых олимпийских играх. 

 

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