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Под Курском официально откроют комплекс по производству шампиньонов

Сегодня, 08:26
Под Курском официально откроют комплекс по производству шампиньонов
Официальное открытие нового импортозамещающего агропромышленного тепличного комплекса по производству шампиньонов состоится 24 июля в Курском районе. Для АПК нашего региона – это новое и весьма перспективное направление – подчеркивают власти. На предприятии установлено современное оборудование, используются передовые технологии мирового уровня в производстве грибов. Здесь создадут 248 рабочих мест с зарплатой более 24 тысяч рублей. Производство грибов на первом этапе составит порядка 4 тысяч тонн в год. В ближайшие сроки компания планирует выйти по объемам производства на 12 тысяч тонн шампиньонов в год, заняв лидирующее место в России.

 

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