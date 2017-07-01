С Красной площади Курска могут убрать голубые ели

Курск может лишиться одной из своих достопримечательностей. Голубые ели, что растут на Красной площади перед зданием областной администрации, серьезно больны. Обсуждается перспектива сноса этих деревьев и высадки на их месте других пород. Сквер, прилегающий к памятнику Ленину, заложили почти 60 лет назад. Сейчас здесь насчитывается 72 дерева и почти два десятка кустарников. Комиссия обследовала их состояние и пришла к заключению: практически все зеленые насаждения в аварийном состоянии. Мэрия сообщает, что комитет ЖКХ и ТЭК Курской области выделили более 4,5 миллионов рублей для реконструкции и благоустройства сквера. Здесь необходимо заменить не только все деревья и кусты, но и почву. Председатель регионального отделения Союза архитекторов России Сергей Писарев предложил отказаться от хвойных в пользу деревьев других пород. Суть в том, что такие кроны можно формировать обрезкой. Они не будут закрывать фасад здания областной администрации. По мнению большинства членов градостроительного совета, это предложение заслуживает внимания.