Шофер автобуса оказался на скамье подсудимых за выпавшую из салона пассажирку

Промышленный районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 61-летнего жителя Курска. Он признан виновным в нарушении ПДД, повлёкшем причинение тяжкого вреда здоровью человека. Как пояснили в прокуратуре, в ноябре 2016 года водитель автобуса ПАЗ, следуя по Магистральному проезду, подъехал к остановке и начал проводить посадку пассажиров. В это время на ступени автобуса поднялась 45-летняя женщина. Водитель начал движение, не закрыв предварительно двери. Из-за этого женщина выпала из салона на дорогу и получила травмы, повлёкшие тяжкий вред здоровью. Суд назначил курянину наказание в виде ограничения свободы на 2 года.