поиск по сайту
 

Шофер автобуса оказался на скамье подсудимых за выпавшую из салона пассажирку

Сегодня, 08:08
Шофер автобуса оказался на скамье подсудимых за выпавшую из салона пассажирку
Промышленный районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 61-летнего жителя Курска. Он признан виновным в нарушении ПДД,  повлёкшем причинение тяжкого вреда здоровью человека. Как пояснили в прокуратуре, в ноябре 2016 года водитель автобуса ПАЗ, следуя по Магистральному проезду, подъехал к остановке и начал проводить посадку пассажиров. В это время на ступени автобуса поднялась 45-летняя женщина. Водитель начал движение, не закрыв предварительно двери. Из-за этого женщина выпала из салона на дорогу и получила травмы, повлёкшие  тяжкий вред здоровью. Суд назначил курянину наказание в виде ограничения свободы на 2 года.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама