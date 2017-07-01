У курянина угнали ВАЗ

В Советском районе автовладелец сильно упростил задачу угонщикам, оставив машину возле дома на ночь открытой и с ключами в замке зажигания. Легкую наживу увидели двое молодых людей 18 и 16 лет. Чтобы не разбудить хозяев дома, они откатили машину и завели в конце улицы. На похищенном ВАЗе им удалось выехать из посёлка. На проселочной дороге они не справились с управлением, опрокинули транспорт в кювет и скрылись с места происшествия. Там машину и обнаружили спустя сутки случайные свидетели. Полицейские установили предполагаемых подозреваемых по «горячим» следам. Они сразу сознались в содеянном. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Как отметили в УМВД, 16-летний подросток уже состоит на учете в ПДН за кражу велосипеда. Сейчас решается вопрос о его помещении в центр временного содержания несовершеннолетних.