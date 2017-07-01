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В Курске в столкновении мотоцикла и внедорожника пострадали два подростка

Сегодня, 11:50
В Курске в столкновении мотоцикла и внедорожника пострадали два подростка
Накануне вечером в Курске в аварии пострадали двое несовершеннолетних. На улице 50 лет Октября напротив въезда в ЮЗГУ столкнулись внедорожник и легкий мотоцикл. Как рассказал старший инспектор по пропаганде городского Управления ГИБДД Александр Мальцев, ДТП произошло около 9 вечера. Водитель «Тойоты RAV 4» при повороте налево не предоставил преимущество в движении встречному мотоциклу «Stels». В результате ДТП передвигавшиеся на мотоцикле 16-летние молодой человек и девушка получили множественные тяжелые травмы. Их с переломами, рваными ранами госпитализировали. В ГИБДД уточнили, что у мотоциклиста нет водительских прав.
Добавим, что в Курске 17 июля произошла еще одна авария, в которой пострадал несовершеннолетний участник дорожного движения. Около 16 часов "Рено Логан" во дворе 41-го дома по улице Хапольная допустил наезд на 8-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть. Ребенка с ушибом правой руки и гематомой на голове доставили в больницу. Подчеркивается, что водитель "Рено" был трезв.   

 

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