Более двух гектаров конопли уничтожили в Советском районе

В Курской области продолжается операция «Мак», направленная на борьбу с распространением наркотиков растительного происхождения. В Советском районе полицейские уничтожили плантацию конопли. Об обнаруженных зарослях наркосодержащего растения площадью более 2 гектаров оперативники немедленно сообщили в местную администрацию. Для ликвидации очага произрастания конопли решили использовать тяжелую технику.Специальный трактор ездил по конопляному полю и распылял высокоэффективные гербициды, которые проникали внутрь растения и уничтожили его полностью, включая корневую систему.

Об очагах произрастания конопли и других наркосодержащих растений или гражданах, занимающихся хранением и распространением наркотиков, куряне могут сообщать в дежурную часть полиции по телефону 02, с мобильного 102 (круглосуточно).