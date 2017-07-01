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Более двух гектаров конопли уничтожили в Советском районе

Вчера, 12:11
Более двух гектаров конопли уничтожили в Советском районе
В Курской области продолжается операция «Мак», направленная на борьбу с распространением наркотиков растительного происхождения. В Советском районе  полицейские уничтожили плантацию конопли. Об обнаруженных зарослях наркосодержащего растения площадью более 2 гектаров оперативники немедленно сообщили в местную администрацию. Для ликвидации очага произрастания конопли решили использовать тяжелую технику.Специальный трактор ездил по конопляному полю и распылял высокоэффективные гербициды, которые проникали внутрь растения и уничтожили его полностью, включая корневую систему.  
Об очагах произрастания конопли и других наркосодержащих растений или гражданах, занимающихся хранением и распространением наркотиков, куряне могут сообщать в дежурную часть полиции по телефону 02, с мобильного 102 (круглосуточно). 

 

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