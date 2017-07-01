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В Суджанском районе задержали таксиста-наркомана

Вчера, 12:26
В Суджанском районе задержали таксиста-наркомана
В Суджанском районе полицейские совместно с инспекторами ДПС остановили для проверки документов такси. За рулем находился 34-летний мужчина. Водитель явно нервничал, поэтому полицейские решили провести его личный досмотр. В кармане брюк они обнаружили пластиковый контейнер с подозрительным веществом. Его направили на экспертизу, а водителя задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства. Медосвидетельствование показало, что в момент поездки подозреваемый находился в состоянии наркотического опьянения. Выяснилось, что задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности – имел судимость за кражу. Экспертиза показала, что изъятое вещество являлось синтетическим наркотиком, а вес составил значительный размер. 
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Кроме того, мужчину лишат водительских прав за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.

 

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