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В Курской области на 744 мандата претендуют 2100 кандидатов

Вчера, 14:40
В Курской области на 744 мандата претендуют 2100 кандидатов
Избирательные комиссии завершили прием документов от кандидатов и избирательных объединений для участия в муниципальных выборах, назначенных на 10 сентября. Как сообщили в курском избиркоме, на 744 мандата выдвинуты более 2100 кандидатов, из них 140 — самовыдвиженцы. Таким образом, «конкурс» на одно вакантное место в органах муниципальной власти составил почти три человека. Сейчас продолжается регистрация кандидатов и списков кандидатов. По состоянию на 17 июля регистрацию прошли более 600 кандидатов. Самые крупные — выборы 34 депутатов Курского городского Собрания шестого созыва. 

 

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