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Семейная пара по ночам воровала продукты из магазина

Вчера, 17:00
Семейная пара по ночам воровала продукты из магазина
Владельцы одного из продуктовых магазинов Суджанского района долго не могли понять, куда пропадает часть товара. Раскрыть исчезновение помогли полицейские. Злоумышленников застали на месте преступления. Ими оказалась местная семейная пара. Подозреваемый, прогуливаясь вечером по поселку, ради интереса решил попробовать вскрыть магазин. Он подобрал ключ к подсобке. Так как в магазине нет охраны и камер видеонаблюдения, он неоднократно брал продукты, иногда ему помогала жена. Мужчина сознался в шести эпизодах. Чтобы не вызвать подозрения, он похищал небольшие партии товара, затем аккуратно закрывал дверь. Возбуждено уголовное дело - сообщили в УМВД.

 

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