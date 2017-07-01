Под Курском подросток на скутере наехал на годовалого малыша

В Рыльском районе произошло ДТП с участием двух несовершеннолетних. По информации ГИБДД, 17 июля на улице села Ивановское 15-летний подросток на скутере налетел на трехколесный велосипед. В нем сидел годовалый ребенок. Малыша после столкновения доставили в больницу с травмами, а полиции предстоит выяснить, кто разрешил юному скутеристу выезжать на дорогу - управлять таким транспортом можно лишь с 16 лет. Поинтересуются стражи порядка и появлением на дороге маленького ребёнка на велосипеде.



