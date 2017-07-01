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Под Курском подросток на скутере наехал на годовалого малыша

Вчера, 17:01
Под Курском подросток на скутере наехал на годовалого малыша
В Рыльском районе произошло ДТП с участием двух несовершеннолетних. По информации ГИБДД, 17 июля на улице села Ивановское 15-летний подросток на скутере налетел на трехколесный велосипед. В нем сидел годовалый ребенок. Малыша после столкновения доставили в больницу с травмами, а полиции предстоит выяснить, кто разрешил юному скутеристу выезжать на дорогу - управлять таким транспортом можно лишь с 16 лет. Поинтересуются стражи порядка и появлением на дороге маленького ребёнка на велосипеде.

 

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